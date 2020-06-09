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لبنان يسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا واستقرار الوفيات عند 30 حالة

04:46 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
لبنان يسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا واستقرار الوفيات عند 30 حالة

فيروس كورونا في لبنان

بيروت (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الثلاثاء تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1368 حالة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن الإصابات المذكورة كلها بين المقيمين ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها ليستقر عدد الوفيات عند 30 حالة منذ 21 شباط / فبراير الماضي.

وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى الخامس من يوليو المقبل.

لبنان فيروس كورونا (د ب أ) بيروت

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