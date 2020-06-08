ترامب: نناقش أفكار حول إصلاح مؤسسة الشرطة في الولايات المتحدة

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته تناقش أفكارًا حول إصلاح مؤسسة الشرطة في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية مقتل المواطن ذو الأصول الإفريقية، جورج فلويد، على يد شرطي أبيض، في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

ووفقًا لفضائية العربية، أكد ترامب، الاثنين، أن الشرطة الأمريكية "تؤدي عملًا عظيمًا"، مضيفًا "نبحث في أفكار لإصلاحها".

هذا وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات متواصلة بسبب مقتل فلويد على يد شرطي أبيض، في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

ووجهت تهم بالقتل من الدرجة الثانية للشرطي الذي ظهر في مقطع فيديو يضع ركبته على رأس فلويد لمدة 9 دقائق حتى قتل الأخير.