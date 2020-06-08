الهند.. المصلون يعودون لدور العبادة بالكمامات وسط انتشار كورونا

(وكالات):

تردد المصلون على المعابد والمساجد في الهند، الاثنين، مع رفع الحكومة الاتحادية معظم القيود عن الأماكن العامة على الرغم من تسجيل رقم قياسي لحالات الإصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد.

فبعد فرض قيود مشددة في مارس، تتعرض حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لضغوط من أجل فتح الاقتصاد بشكل كامل، بحسب وكالة "رويترز".

وسمحت الحكومة بفتح مراكز التسوق وأماكن العبادة والمطاعم مع الالتزام بمجموعة مبادئ توجيهية تهدف إلى منع حدوث موجة أخرى من الإصابات بالمرض في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

ووضع المصلون كمامات، والتزموا بالوقوف على بعد نحو مترين اثنين بين كل مصل وآخر، كما خضعوا لقياس الحرارة في المعابد الهندوسية بدلهي وأماكن أخرى بالبلاد والتي عادة ما تكون مليئة عن آخرها.

وأُقيمت منافذ تعقيم عند مداخل مراكز التسوق المقرر إعادة فتحها في دلهي في وقت لاحق يوم الاثنين.

لكن العاصمة، وهي إحدى بؤر الإصابة في الهند، لن تسمح بإعادة فتح الفنادق التي تقول إنها قد تحتاج إلى تحويلها لمستشفيات مؤقتة إذا حدثت قفزة كبيرة في الإصابات.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 256611 في البلاد، لتأتي بعد إسبانيا مباشرة وذلك بعد تسجيل قفزة يومية قياسية بلغت 9983 إصابة.

وتأتي الهند بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وبريطانيا من حيث عدد حالات الإصابة. ويقول خبراء الصحة إن ذروة الهند قد تكون على بعد أسابيع إن لم تكن أشهر.

وبلغ عدد الوفيات في الهند بسبب كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد 7135 حالة، وهو رقم لا يزال منخفضا مقارنة بدول أخرى شهدت عشرات الألوف من حالات الوفاة.

وفي مومباي، افتُتح عدد قليل من المكاتب، وفي الضواحي كانت هناك طوابير طويلة عند محطات الحافلات حيث لم يتم إعادة تشغيل قطارات الركاب التي تعد شريان الحياة.

وقال ساجان جيندال، رئيس مجموعة جيه.إس.دبليو، إن الهند بحاجة إلى إعادة فتح الاقتصاد بالكامل لتوفير سبل العيش.

وأضاف ”كلما كنا أبطأ في إعادة التشغيل، كلما خسرنا أكثر من الدول التي أنهت إجراءات العزل العام. لا يمكننا أن نضيع مزيدا من الوقت“.