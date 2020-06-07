الإمارات: حالة وفاة و540 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 276 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 540 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 38808 حالات.

ولفتت إلى أن745 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 21806.

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 44 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.