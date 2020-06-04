50 ألف نمساوي يتظاهرون وسط فيينا تنديدا بمقتل فلويد
فيينا - (أ ش أ):
تظاهر 50 ألف نمساوي مساء اليوم فى ميدان "حقوق الانسان " بوسط العاصمة النمساوية فيينا تضامنا مع حادث مقتل الامريكي من أصول أفريقية جورج فلويد فى الولايات المتحدة على يد الشرطة الامريكية.
ونظم المظاهرة – التى تعد من اضخم المظاهرات فى تاريخ البلاد – عدد من الأحزاب اليسارية ومنظمات حقوق الإنسان فى النمسا واوروبا .
وقالت مصادر إعلامية مساء اليوم الخميس أن المتظاهرين حملوا لافتات تندد بالعنصرية والتمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين، مطالبين بوقف كل انتهاكات حقوق الانسان فى العالم.
وأعربت المصادر عن قلقها من تداعيات هذه المظاهرة التى لم يتم فيها مراعاة مسافة الأمان كما لم يرتد عدد كبير الكمامات مما يعزز المخاوف من حدوث موجة ثانية من وباء كورونا فى البلاد.
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