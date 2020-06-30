الأمم المتحدة تجمع ٧.٧ مليار دولار مساعدات إنسانية للمتضررين من الحرب والوباء في سوريا

وكالات

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، جمع نحو ٧.٧ مليار دولار، مساعدات من المانحين لسوريا لتخفيف أثر الأزمة الإنسانية التي يعانيها ملايين الناس الذين شردتهم الحرب الدائرة منذ تسع سنوات وتفاقمت بارتفاع أسعار المواد الغذائية وظهور وباء فيروس كورونا، حسبما ذكرت رويترز.

وسعت الأمم المتحدة، لجمع نحو ١٠ مليارات دولار، لمساعدة سوريا، لكن جاءت التعهدات أعلى من المتوقع في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا.

وقال مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة عقب مؤتمر المانحين الافتراضي الذي شاركت فيه نحو 60 حكومة ومنظمة غير حكومية "نقر بأن الظروف غير معتادة بالمرة. إنها لحظة صعبة بكل بلد لتوفير الموارد الضرورية لتخفيف معاناة الشعب السوري".

وجاءت التعهدات من عدة دول منها ألمانيا التي عرضت 1.58 مليار يورو (1.78 مليار دولار) في مساعدة وصفتها بأنها أكبر منحة لدولة منفردة.