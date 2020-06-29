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استطلاع: ٤٠% في الولايات المتحدة يرون تهديد كورونا "مبالغ فيه"

11:58 م الإثنين 29 يونيو 2020
استطلاع: ٤٠% في الولايات المتحدة يرون تهديد كورونا "مبالغ فيه"

الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ)

يعتقد عدد متزايد من المواطنين في الولايات المتحدة، أن تهديد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مبالغ فيه، لكن أغلبية كبيرة لا تثق في المعلومات الواردة من الرئيس دونالد ترامب، حسبما أفاد استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث.

ووجد الاستطلاع أن عددا كبيرا من الجمهوريين أكثر كثيرا من الديمقراطيين يرى أن الفيروس أصبح "مشكلة أكبر مما هو عليه في الواقع".

وأشار إلى أن "العدد الإجمالي ارتفع من حوالي ثلاثة من بين كل 10 أشخاص إلى ما يقرب من أربعة من بين كل 10 أشخاص خلال الفترة من أبريل إلى أوائل يونيو".

وقال نحو 30 بالمئة فقط من الأمريكيين إن الرئيس ترامب يتحدث عن الحقائق بشأن الوباء في معظم الأوقات، بينما تتمتع مؤسسات الصحة العامة بمعدل يزيد عن ضعف هذه النسبة، وتحديدا حوالي 64 بالمئة.

وهناك قدر أكبر من عدم الثقة بين الجمهوريين تجاه حكومات الولايات والحكومات المحلية ووسائل الإعلام المحلية.

الولايات المتحدة فيروس كورونا دونالد ترامب

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