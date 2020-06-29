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مندوب إثيوبيا: قضية سد النهضة ليس مكانها مجلس الأمن

11:02 م الإثنين 29 يونيو 2020
مندوب إثيوبيا: قضية سد النهضة ليس مكانها مجلس الأمن

سد النهضة

وكالات

زعم مندوب إثيوبيا لدى مجلس الأمن، أن رفع مصر القضية إلى المجلس غير منصف، مضيفا أن تلك القضية ليس مكانها مجلس الأمن.

ويرى مندوب إثيوبيا، أن الاتحاد الأفريقي يبذل جهودا كبيرة في تلك القضية.

ودعا مجلس الأمن إلى ترك القضية تأخذ مسارها في الاتحاد الأفريقي.

وزعم أن مصر أتخذت خطوات أحادية الجانب، مضيفا أن بلاده ترى أنها تقسم مياه النيل بشكل عادل خاصة بعدما عانى الشعب الإثيوبي من الفقر، فهو حق إثيوبي لتنمية البلاد.

هذا وتعقد جلسة في مجلس الأمن حول سد النهضة، بعدما أحالت مصر الملف إلى المجلس، بسبب التعنت الإثيوبي في المفاوضات الأخيرة.

سد النهضة مجلس الأمن إثيوبيا الاتحاد الأفريقي

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