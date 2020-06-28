بوتين: مساعدة روسيا لأوروبا خلال الوباء لم تكن لأسباب سياسية

موسكو - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا قدمت المساعدة إلى الدول الأوروبية خلال وباء "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، ليس لأسباب سياسية، بل لأنهم كانوا يواجهون أوضاعًا صعبة وهم الذين طلبوا ذلك.

وقال بوتين - في مقابلة على قناة "روسيا-1" التلفزيونية، نقلت عنها وكالة أنباء سبوتنيك: "قدمنا ​​المساعدة لبعض الدول الأوروبية عندما لم يقدمها أحد، حتى أقرب الحلفاء. صدقوني، لم نفعل ذلك بسبب اعتبارات سياسية، بل لأنهم كانوا يواجهون أوضاعًا صعبة وهم الذين طلبوا ذلك".

وأضاف بوتين: "هم طلبوا منا ونحن استجبنا دون أي اعتبارات سياسية"، مشيرًا إلى أن محاولات المساومة على "الإجراءات والدوافع النبيلة" لروسيا ستنتهي إلى فشل الراغبين فيه.

وتابع الرئيس ألروسي: "موقفنا المنفتح والصادق والودي في روسيا واضح على مستوى الأسرة والمجتمع الدولي للمجتمع المدني في هذه الدول، ولا يمكن إلا أن تؤخذ في الاعتبار من قبل النخب السياسية في المستقبل".

وأكد بوتين أنه خلال الوباء، من المهم للغاية لجميع الدول أن تتكاتف في مكافحة التهديدات المشتركة، "وأن الأشياء السطحية المرتبطة بضمان الهيمنة" على الساحة الدولية "تؤدي إلى طريق مسدود" وتجعل من المستحيل للمجتمع الدولي بأسره العمل بفعالية.

وكان سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إيديرير، قد أعرب، في وقت سابق، عن شكر الاتحاد، لموسكو على تقديم المساعدات لإيطاليا، مضيفًا أن تضليلاً في المعلومات عكر خطوة التضامن.

وكانت روسيا أرسلت إلى إيطاليا، 15 طائرة تابعة للقوة الجو-فضائية الروسية، وعلى متنها مختصون عسكريون بعلم الأوبئة وخبراء من وزارة الدفاع، وقاموا بتسليم ثماني فرق طبية وتمريضية إلى منطقة جبال أبينين لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، بالإضافة إلى معدات الفحص وتدابير التطهير.