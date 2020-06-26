سي إن بي سي: "مايكروسوفت" تقرر إغلاق جميع متاجرها للتجزئة بشكل دائم

نيويورك - أ ش أ

أعلنت شركة "مايكروسوفت" اليوم الجمعة، أنها قررت إغلاق جميع متاجرها للتجزئة "مايكروسوفت ستور" بشكل دائم، وسوف تركز بدلا من ذلك على المتجر الإلكتروني "مايكروسوفت دوت كوم".

وأوضحت الشركة -في بيان نقلته شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية- بأن عملاءها سيتسنى لهم الحصول على خدمات الدعم الفني والمبيعات والتدريب وغيرها عبر منصة "مايكروسوفت دوت كوم".

وذكرت الشركة بأن فريقها للتجزئة سوف يساهم في العمل وتقديم الخدمات للعملاء عبر الإنترنت بدلا من المتاجر التقليدية، ولم تكشف عملاق صناعة البرمجيات عن إذا كانت تنوي تسريح بعض العمالة من عدمه.

وفي العقد الماضي، بدأت "مايكروسوفت" توسيع وجودها للبيع بالتجزئة في محاولة لخلق تجربة تسوق مماثلة لتجربة "آبل"، حيث يمكن للأشخاص الذهاب لتجربة برامجها وأجهزتها الجديدة.

وذكرت "مايكروسوفت" "سنواصل الاستثمار في واجهات متاجرنا الرقمية لبيع "ويندوز" و"إكس بوكس"، لتصل إلى أكثر من 1.2 مليار شخص شهريا في 190 سوقا، كما سنعيد أيضا تخيل المساحات التي تخدم جميع العملاء، بما في ذلك تشغيل مراكز تجربة في لندن ونيويورك وسيدني".