وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره الأمريكي "السيطرة على الأسلحة"

(وكالات):

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ونظيره الأمريكي، مارك إسبر، مكافحة جائحة فيروس كورونا والحوار بين البلدين في مجال السيطرة على الأسلحة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن شويجو اقترح على إسبر "توحيد جهود البلدين الرامية إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا بهدف ضمان الرد الفعال على مثل هذه الأوضاع في المستقبل، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الخبراء العسكريين المعنيين الذين قاموا بهذا العمل"، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت الوزارة أن شويجو "أعرب عن قلق الجانب الروسي من التدمير الممنهج من قبل الولايات المتحدة للاتفاقات الدولية في مجال السيطرة على الأسلحة، بما في ذلك اتفاق السماء المفتوح"، في ظل إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 21 مايو نية بلاده الخروج منه.

ووجه وزير الدفاع الروسي إلى نظيره الأمريكي دعوة للمشاركة في الاستعراض العسكري، الذي يخطط لإجرائه في الساحة الحمراء بموسكو يوم 24 يونيو بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار على النازية.