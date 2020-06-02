أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

بسبب عزومة.. إصابة الشاعر أحمد تيمور بـ"كورونا"

12:43 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
بسبب عزومة.. إصابة الشاعر أحمد تيمور بـ"كورونا"

الشاعر الكبير الدكتور أحمد تيمور

كتب- محمد عاطف:

أعلن الشاعر أحمد تيمور، إصابته بفيروس كورونا، قائلًا إن سبب إصابته هو عزومة مع أصدقائه على الرغم من اتخاذه كل الإجراءات الوقائية.

وكتب تيمور، عبر حسابه على "فيسبوك"، اليوم لثلاثاء: "عزومة واحدة فقط كانت أكثر من كافية لإصابتي، مع أني الوحيد الذي كنت ملتزمًا فيها بالماسك والجوانتي أيضًا.. كل ما يأتي به الله خير".

تخرج تيمور في كلية الطب جامعة القاهرة، ثم حصل على ماجستير الطب في الفسيولوجيا وماجستير الأمراض الباطنية، ونال درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر وزمالة الأبحاث من جامعة تفتس الأمريكية، ويعمل أستاذًا بكلية الطب جامعة الأزهر.

وشارك تيمور في العديد من الأمسيات والندوات وأقيمت له العديد من الأمسيات الشعرية الخاصة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر والعالم، ونشرت قصائده الشعرية في الصحف والمجلات العربية، وصدر له دواوين شعرية؛ من بينها: "ثنائية الطفو والغرق"، "اثنين في وصف أمريكا"، "العصافير في زيها القاهري"، "قافية بين امرئ القيس وبيني"، "قليل من الحب لا يصلح"، "هاتف من وراء الشجيرات"، "امرأة من خزف وخرافة"، "أمسية من الشعر الخالص"، "بوح الفاء المكسورة"، "شيء من العشق"، "عشب يحجب النخيل"، "آهات القدس"، "شجن شجر الشوارع" والمسرحية الشعرية "البراكين الطيبة".

أحمد تيمور فيروس كورونا اصابات كورونا

الخبر التالى:

بنجلاديش تسجل أول وفاة مرتبطة بكورونا في مخيم للروهينجا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 26384

    عدد المصابين

  • 6447

    عدد المتعافين

  • 1005

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6330069

    عدد المصابين

  • 2883711

    عدد المتعافين

  • 376005

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الدولار يرتفع ويتخطى الـ 16 جنيهًا مع بدء تعاملات اليوم