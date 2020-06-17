روسيا: صدرنا أكثر من نصف مليون نظام اختبار للكشف عن كورونا إلى نحو 30 دولة

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك آنا بوبوفا أنه بلادها منذ فبراير الماضي صدرت أكثر من 500 ألف نظام اختبار للكشف عن الفيروس التاجي إلى نحو 30 دولة، مشيرة إلى أن هذا العمل سيستمر مستقبلا .

وقالت بوبوفا ، خلال اجتماع لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن ضمان الوضع الصحي والوبائي في الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الأربعاء: " لقد صدرت روسيا منذ شهر فبراير الماضي أكثر من نصف مليون نظام اختبار إلى حوالى ثلاثين بلدا".

وأضافت:" أن هذه البلدان هي بلدان منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة، وبلدان أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا". وأكدت أن عمليات التسليم مستمرة وستستمر في المستقبل.

يُذكر أن الأجهزة الحكومية لمنظمة شانغهاى للتعاون والمسؤولين عن الوضع الصحي والوبائي يجتمعون اليوم في موسكو لمناقشة خطط مكافحة الأوبئة.

وتضم هذه المنظمة حاليا ثماني دول أعضاء (أوزبكستان، وباكستان، وروسيا، والصين، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان، والهند)، وأربعة دول مراقبة أبدت الرغبة في الحصول على العضوية الكاملة (أفغانستان، وإيران، وبيلاروس، ومنغوليا)، وستة دول "شركاء حوار" (أرمينيا، وأذربيجان، وتركيا، وسريلانكا، وكمبوديا، ونيبال).