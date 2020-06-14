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وزير الداخلية الليبي بحكومة الوفاق: مصر يمكن أن تساعد في إنهاء الانقسامات في ليبيا

04:22 م الأحد 14 يونيو 2020
وزير الداخلية الليبي بحكومة الوفاق: مصر يمكن أن تساعد في إنهاء الانقسامات في ليبيا

فتحي باشاغا

طرابلس- (د ب ا):

قال وزير الداخلية الليبي في حكومة الوفاق فتحي باشاغا الأحد إن مصر يمكن أن تقوم بدور للمساعدة في إنهاء الانقسامات في البلاد.

وقال باشاغا " مصر دولة مهمة بالنسبة لليبيا".

وأضاف "نحن نهتم بعلاقاتنا مع مصر مصر لديها القدرة على المساعدة في حل مشاكل ليبيا".

تأتي تصريحات الوزير الليبي على خلفية إعلان القاهرة الذي دعا إلى وقف القتال في ليبيا وبدء حوار ليبي ليبي وطرد جميع المرتزقة من البلاد.

تشير التصريحات أيضا إلى احتمالية حدوث تقارب مع القاهرة التي تدعم الجيش الوطني الليبي.

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