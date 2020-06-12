كورونا حول العالم : الإصابات أكثر من 7.52 مليون والوفيات تتجاوز 421 ألف

عواصم العالم- (د ب أ):

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى سبعة ملايين و518 ألف و103 حالات في مختلف أنحاء العالم حتى الساعة 0756 اليوم الجمعة، بحسب التوقيت العالمي المنسق "يو.تي.سي"، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم إن الفيروس أدى إلى وفاة 421 ألف و516 شخص في مختلف أنحاء العالم.