أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

مقتل ستة جنود باكستانيين في محافظة مضطربة قرب الحدود الإيرانية

08:02 ص السبت 09 مايو 2020
مقتل ستة جنود باكستانيين في محافظة مضطربة قرب الحدود الإيرانية

الجيش الباكستاني

إسلام أباد - (د ب أ):
قال الجيش الباكستاني، إن ستة جنود على الأقل قتلوا جراء انفجار قنبلة في جنوب غربي باكستان بالقرب من الحدود الإيرانية.

ووقع الهجوم في وقت متأخر من يوم الجمعة حينما استهدف متشددون مركبة تابعة لحرس الحدود بجهاز متفجر يدوي الصنع يتم التحكم فيه عن بعد وذلك على بعد 14 كيلومترا من الحدود الإيرانية في محافظة بلوشستان.

ووقع الحادث في منطقة مكران بينما كانت القوات الباكستانية تقوم بتفتيش طرق من المحتمل استخدامها من قبل متشددين في منطقة الحدود الجبلية.

وقال الجيش الباكستاني، في بيان إن ستة جنود قتلوا بينهم ضابط برتبة رائد.

وتعد محافظة بلوشستان المحاذية لأفغانستان وإيران أكبر محافظات باكستان لكنها من أكثر المحافظات اضطرابا.​

الجيش الباكستاني الحدود الإيرانية انفجار قنبلة

الخبر التالى:

الولايات المتحدة تشدد قواعد منح التأشيرات لوسائل الإعلام الصينية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 8476

    عدد المصابين

  • 1945

    عدد المتعافين

  • 503

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3932896

    عدد المصابين

  • 1313004

    عدد المتعافين

  • 274422

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رياح وأمطار متوسطة تضرب الإسكندرية وكفر الشيخ