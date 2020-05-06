جونسون يرجح تغيير إجراءات الإغلاق اعتبارا من الاثنين المقبل

لندن- (د ب ا):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سوف يحدد الخطوات المقبلة لطريقة تعامل حكومته مع فيروس كورونا الأحد المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاربعاء عن جونسون القول إنه من المرجح إجراء بعض التغيرات على إجراءات الاغلاق المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا ابتداء من الاثنين المقبل.

وفي إطار خطتها للخروج من الإغلاق، قالت الحكومة إنها وضعت بالفعل برنامجا موسعا لتعقب الحالات المصابة بفيروس كورونا. كما تعهد جونسون بأن تصل قدرة إجراء اختبارات فيروس كورونا إلى 200 ألف اختبار يوميا بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال جونسون أمام مجلس العموم إن أي تغيير سوف يتم إجراؤه سوف يعتمد على أحدث البيانات العلمية التي سوف تظهر خلال الأيام المقبلة.

ودافع جونسون في أول ظهور له أمام المجلس منذ إصابته بفيروس كورونا في آذار/مارس الماضي عن أداء حكومته، وقال إن وقت مراجعة القرار سوف يحين لاحقا.

ويحاول الوزراء التوصل لطريقة لتخفيف إجراءات الاغلاق بدون المجازفة باندلاع موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، يمكنها أن تهلك الأنظمة الصحية.

وعلى الرغم من أن المسؤولين يقولون إن ذروة الإصابات بالفيروس مضت، إلا أن الحكومة واجهت انتقادات عقب تسجيل البلاد أعلى حالات وفاة في أوروبا أمس الثلاثاء.

وقال جونسون" إن ما يريد أن يراه المواطنون هو برنامج حذر و منطقي، يحظى بأوسع دعم محتمل للاستمرار في خفض معدلات الإصابة بالفيروس، ولكن أيضا للسماح لاقتصادنا بالانتعاش مجددا".