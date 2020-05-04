التحقيق مع شرطي ألماني بتهمة الاعتداء على صحفية

برلين - (د ب أ)

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، عن التحقيق مع شرطي للاشتباه في ضربه صحفية في وجهها خلال مسيرة بمناسبة عيد العمال في منطقة كرويتسبرج في العاصمة برلين.

وقد حررت الصحفية، 22عاما، محضرا بالواقعة في اليوم التالي، وتم توصيف الواقعة بأنها اعتداء بدني عليها أثناء تأدية عملها.

ولم تتطلب إصابات الصحفية في وجهها إقامتها في المستشفى للعلاج، وحسب بيانات إذاعة (آر بي بي24)، فإن الصحفية كانت ضمن فريق تلفزيوني يقوم بتصوير عملية إلقاء القبض على أحد الأشخاص في الشارع.

وكتبت الإذاعة على صفحتها الإلكترونية اليوم أن فحصا طبيا أثبت أن ضرب الصحفية في وجهها أدى إلى كسر اثنتين من أسنانها بالإضافة إلى حدوث كدمات في وجهها، وتابعت الإذاعة أن أفرادا من الشرطة كانوا موجودين في مكان الواقعة استدعوا عربة إسعاف على الفور.

ونقلت صحيفة "تاجس شبيجل" عن الصحفية قولها مساء اليوم :" لم يكن هذا متوقعا على الإطلاق"، وأضافت أن شرطيا قدم نحوها في الساعة الحادية عشرة مساء وسدد إليها لكمة في وجهها مباشرة، ولفتت إلى أنها كانت تحمل ميكرفونا ومزودة بمعدات صوت أخرى ما يوضح أنها من ضمن فريق التصوير.

ووصفت الصحفية الهجوم عليها بأنه كان مقصودا، وأضافت أن الشرطي كان يرتدي قفازا بلاستيكيا سميكا غير مصرح به.

كان بضعة آلاف من الناس تجمعوا في شوارع وميادين بمنطقة كرويتسبرج في برلين مساء الأول من ايار/مايو على الرغم من حظر التجمعات بسبب كورونا، ومع حلول الظلام وقعت مشاحنات بين المتظاهرين والشرطة.