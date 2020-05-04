نيويورك تسجل انخفاضا كبيرا للوفيات اليومية بفيروس كورونا

وكالات:

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الاثنين، انخفاضا كبيرا لعدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث بلغ هذا المعدل خلال الساعات الـ24 الماضية 226 حالة مقابل 280 أمس، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

هذا وحذر حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، سكان الولاية أمس الأحد، من الشعور بالرضا بشأن تراجع مخاطر الإصابة بمرض "كوفيد-19" حيث ترتفع درجات الحرارة، وينحسر المرض بشكل كبير.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال للصحفيين بمدينة نيويورك إن "حدسي يقول إن الطقس سيصبح دافئا، والمواطنون يريدون أن ينتهي ذلك.. ويرون الأرقام تتراجع. يمكنهم الشعور بارتياح زائف".

وتظل حصيلة الوفيات ثابتة بشكل نسبي عند أدنى مستوياتها لنحو شهر، بعد أن وصلت إلى مستوى مرتفع بلغ 799 حالة في يوم واحد في منتصف أبريل الماضي.

وجاءت تصريحات كومو بعد أن تدفق سكان نيويورك إلى الحدائق والشواطئ في يوم ربيعي دافئ.

وفي وقت سابق، قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو إن "الغالبية العظمى " من سكان نيويورك ملتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية للوجه.