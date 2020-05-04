الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى بوتسوانا لمكافحة كورونا

أبوظبي- (أ ش أ):

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين طائرة مساعدات تقل خمسة أطنان من الإمدادات الطبية إلى بوتسوانا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من خمسة آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية ، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال السفير الإماراتي لدى جنوب أفريقيا - السفير غير المقيم لدى بوتسوانا ، محش سعيد الهاملي ، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - إن تقديم هذه المساعدات يؤكد استمرار مشاركة دولة الإمارات بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة "كورونا"، ويأتي في إطار تعزيز القدرات الطبية لعدد كبير من الدول الصديقة .

وأوضح أن المساعدات المرسلة إلى بوتسوانا ستعزز إمكانيات العاملين في مجال الرعاية الصحية وستمكنهم من أداء مهامهم في الحد من انتشار الفيروس.