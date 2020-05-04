تايلاند تسجل 18 حالة اصابة جديدة بكورونا.. ولا يوجد وفيات اليوم
بانكوك- (د ب أ):
أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الاثنين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم من الأجانب في منطقة سونجكلا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي في البلاد إلى 2740 حالة.
وأفادت صحيفة "بانكوك بوست" بعدم تسجل أي حالات وفاة جديدة في البلاد، لتقف بذلك حصيلة الوفيات عند 54 حالة. وأشارت الصحيفة إلى أن العودة إلى تسجيل الأرقام الثنائية من الحالات من جديد اليوم الاثنين، يعود بالكامل إلى دخول أجانب إلى البلاد.
يذكر أن الإصابات اليومية الجديدة كانت أقل من 10 حالات منذ أسبوع وحتى أمس الاحد. وسمحت الحكومة لبعض أماكن العمل والمتنزهات العامة بإعادة فتح أبوابها أمس.
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