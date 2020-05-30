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المكسيك تسجل إجمالي 84627 إصابة بكورونا و9415 وفاة

08:47 م السبت 30 مايو 2020
المكسيك تسجل إجمالي 84627 إصابة بكورونا و9415 وفاة

المكسيك

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة فيروس كورونا المستجد في المكسيك 84 ألفا و627 حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

ووصل إجمالي عدد الوفيات بسبب كوفيد- 19 في المكسيك 9415 حالة، في حين تعافى 59 ألفا و3 أشخاص من المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ومر حوالي 13 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في المكسيك.

وسجلت المكسيك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 3227 حالة إصابة بالفيروس و371 حالة وفاة، فيما تعافي 2962 مريضا من الفيروس.

المكسيك مكسيكو سيتي فيروس كورونا

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