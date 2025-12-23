إعلان

أوكرانيا: مقتل وإصابة 1420 عسكريًا روسيًا خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

11:30 ص 23/12/2025

الجيش الأوكراني

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط 2022، إلى مليون و199 ألفا و280 فردا، من بينهم 1420 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11446 دبابة، و23792 مركبة قتالية مدرعة، و35331 نظام مدفعية، و1576 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1263 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 434 طائرة حربية، و347 مروحية، و93166 طائرة مسيرة، و4073 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و70966 من المركبات وخزانات الوقود، و4029 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.

