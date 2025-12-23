إعلان

إغلاق السفارة الأمريكية بالقاهرة من اليوم وحتى الأحد.. فما السبب؟

كتب : محمود الطوخي

10:32 ص 23/12/2025

السفارة الأمريكية بالقاهرة

قررت السفارة الأمريكية في القاهرة، إغلاق السفارة والمركز الأمريكي بدءًا من اليوم الثلاثاء، على أن تستأنف عملها مجددا يوم الأحد 28 ديسمبر الجاري؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونوّهت السفارة في بيانها، إلى أن المتقدمين للحصول على خدمات التأشيرات وجوازات السفر الذين كان من المقرر أن يزوروا السفار اليوم، سيتم تأجيل مواعيدهم.

وأوضحت السفارة، إلى أنه سيتم التواصل معهم لاحقا من أجل إخطارهم بإجراءات إعادة الجدولة، عقب استئناف السفارة أعمالها.

السفارة الأمريكية بالقاهرة إغلاق السفارة الأمريكية عيد الميلاد المجيد

