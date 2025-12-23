مأساة حدائق أكتوبر.. مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف

تباشر النيابة العامة في أكتوبر، اليوم الثلاثاء، تحقيقات موسعة بعد مصرع عروسين اختناقًا بالغاز داخل شقتهما بمدينة حدائق أكتوبر، بعد مرور أسبوع فقط على زواجهما.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح الجثتين وتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها، لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الزوجين لقيا حتفهما داخل حمام المنزل أثناء الاستحمام، بسبب تسرب غاز من سخان المياه. تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

وأفادت التحريات أن الزوجين حديثا الزواج، ولم يمضِ على زفافهما سوى أسبوع واحد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

