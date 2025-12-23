وزيرة أمريكية: الرئيس الفنزويلي مادورو "يجب أن يرحل"

واشنطن - (د ب أ)

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يجب أن يرحل، وذلك في أعقاب احتجاز الولايات المتحدة لناقلات نفط مرتبطة بكاراكاس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر في الأسبوع الماضي بفرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات، المتجهة إلى فنزويلا أو منها.

وبرر ترامب ذلك بزعم أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية قد سرقت النفط والأراضي وغيرها من الأصول من الولايات المتحدة، ومشددا على ضرورة إعادتها.

يذكر أن قوات خفر السواحل الأمريكية - التي تعمل تحت إشراف وزارة الأمن الداخلي - احتجزت مؤخرا ناقلتي نفط في منطقة البحر الكاريبي. كما تتابع منذ أمس الأول الأحد، سفينة ثالثة أيضا، يُقال إنها جزء مما يسمى بـ"أسطول الظل" الذي تستخدمه فنزويلا للإفلات من العقوبات، بحسب ما ورد في تقارير إعلامية.

وقالت نويم أمس الاثنين (بالتوقيت المحلي)، في حديثها على قناة "فوكس نيوز" الإخبارية، إن إدارة ترامب "لا تكتفي باعتراض هذه السفن فحسب، ولكننا نرسل أيضا رسالة إلى أنحاء العالم تفيد بأن النشاط غير القانوني الذي يشارك فيه مادورو لا يمكن أن يستمر"، مضيفة: "يجب أن يرحل (مادورو)".