إعلان

وزيرة أمريكية: الرئيس الفنزويلي مادورو "يجب أن يرحل"

كتب : مصراوي

11:13 ص 23/12/2025

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واشنطن - (د ب أ)

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يجب أن يرحل، وذلك في أعقاب احتجاز الولايات المتحدة لناقلات نفط مرتبطة بكاراكاس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر في الأسبوع الماضي بفرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات، المتجهة إلى فنزويلا أو منها.

وبرر ترامب ذلك بزعم أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية قد سرقت النفط والأراضي وغيرها من الأصول من الولايات المتحدة، ومشددا على ضرورة إعادتها.

يذكر أن قوات خفر السواحل الأمريكية - التي تعمل تحت إشراف وزارة الأمن الداخلي - احتجزت مؤخرا ناقلتي نفط في منطقة البحر الكاريبي. كما تتابع منذ أمس الأول الأحد، سفينة ثالثة أيضا، يُقال إنها جزء مما يسمى بـ"أسطول الظل" الذي تستخدمه فنزويلا للإفلات من العقوبات، بحسب ما ورد في تقارير إعلامية.

وقالت نويم أمس الاثنين (بالتوقيت المحلي)، في حديثها على قناة "فوكس نيوز" الإخبارية، إن إدارة ترامب "لا تكتفي باعتراض هذه السفن فحسب، ولكننا نرسل أيضا رسالة إلى أنحاء العالم تفيد بأن النشاط غير القانوني الذي يشارك فيه مادورو لا يمكن أن يستمر"، مضيفة: "يجب أن يرحل (مادورو)".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نيكولاس مادورو وزيرة أمريكية الرئيس الفنزويلي أمريكا الجنوبية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
سعر الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة ببداية تعاملات الثلاثاء