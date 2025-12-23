إسرائيل تخشى سوء التقدير مع إيران وتبلّغ واشنطن بإمكانية المواجهة

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن المؤسسة العسكرية أبلغت الولايات المتحدة بأنه إذا لم يكن هناك اتفاق نووي جيد فقد تتحرك في المستقبل للمواجهة ضد إيران.

وقالت القناة 12، إن إسرائيل تخشى من سوء التقدير مع إيران وتؤكد لواشنطن أنها لن تخاطر.

وقالت إسرائيل للرسالة الموجهة إلى واشنطن: "لن نخاطر بتحويل أي مناورة إيرانية إلى حدث مفاجئ"، وفقًا للقناة الإسرائيلية ذاتها.

وأمس الاثنين، نشرت وسائل إعلام إيرانية صور ومقاطع فيديو قالت إنها تظهر تجارب صاروخية تجريها طهران في 5 مدن وهى: خرم آباد، ومهاباد، وأصفهان، وطهران، ومشهد.

ولكن نفت مصادر إيرانية مطلعة إجراء تجارب صاروخية، قائلة إن الأثر الأبيض الظاهر في السماء هو مسار عبور طائرة على ارتفاع عالٍ.