إسرائيل: مقتل 3 من حزب الله بينهم عنصر بالجيش اللبناني.. والأخير ينعي

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه قتل 3 من عناصر حزب الله في الغارات التي شنها أمس على صيدا جنوبي لبنان.

وزعم المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أن أحد العناصر التي تم القضاء عليها كان يخدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني وعنصر آخر كان يعمل ضمن وحدة الدفاع الجوي في منطقة صيدا بحزب الله.

وأدعى أفيخاي، في منشور على منصة "إكس"، أن هناك تعاون بين الجيش اللبناني وحزب الله، مضيفًا "وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد".

ومن جانبه، أعلن الجيش اللبناني، اليوم، استشهاد أحد جنوده في غارة إسرائيلية استهدفت أمس سيارة كان بداخلها في القنيطرة بقضاء صيدا.