الرئيس الكوبي: وصول ناقلات نفط إيرانية إلى فنزويلا"خطوة لكسر الحصار الأمريكي" عليها

هافانا/طهران- (د ب أ):

وصف الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل وصول ناقلة نفط إيرانية إلى سواحل فنزويلا بأنه "خطوة كسرت الحصار الأمريكي الجائر والإجرامي وغير المقبول" المفروض على فنزويلا، وفق ما ذكرته وكالة إرنا الإيرانية اليوم الإثنين.

وتحدث كانيل في تغريدة على موقع تويتر، عن وصول أول ناقلة من خمس ناقلات نفط إيرانية إلى فنزويلا، التي كانت تعاني من نقص في البنزين بسبب الحصار الذي تفرضه عليها الولايات المتحدة.

وأفاد مركز تتبع ناقلات النفط في تغريدة له على تويتر برسو أول سفينة تنقل الوقود الايراني، في مصفاة إل باليتو في فنزويلا.