أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الرئيس الكوبي: وصول ناقلات نفط إيرانية إلى فنزويلا"خطوة لكسر الحصار الأمريكي" عليها

03:57 م الإثنين 25 مايو 2020
الرئيس الكوبي: وصول ناقلات نفط إيرانية إلى فنزويلا"خطوة لكسر الحصار الأمريكي" عليها

الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل

هافانا/طهران- (د ب أ):

وصف الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل وصول ناقلة نفط إيرانية إلى سواحل فنزويلا بأنه "خطوة كسرت الحصار الأمريكي الجائر والإجرامي وغير المقبول" المفروض على فنزويلا، وفق ما ذكرته وكالة إرنا الإيرانية اليوم الإثنين.

وتحدث كانيل في تغريدة على موقع تويتر، عن وصول أول ناقلة من خمس ناقلات نفط إيرانية إلى فنزويلا، التي كانت تعاني من نقص في البنزين بسبب الحصار الذي تفرضه عليها الولايات المتحدة.

وأفاد مركز تتبع ناقلات النفط في تغريدة له على تويتر برسو أول سفينة تنقل الوقود الايراني، في مصفاة إل باليتو في فنزويلا.

ميجيل دياز كانيل كوبا فنزويلا النفط الإيراني

الخبر التالى:

هل تندلع انتفاضة فلسطينية جديدة قريبا؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 17265

    عدد المصابين

  • 4807

    عدد المتعافين

  • 764

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5403979

    عدد المصابين

  • 2247230

    عدد المتعافين

  • 343975

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بكافة المحافظات.. الصحة تنشر قائمة بـ٣٢٠ مستشفى لاستقبال مصابي كورونا