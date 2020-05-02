أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

كورونا في إيطاليا : الإصابات 207428 والوفيات 28236 والتعافي 78249

10:34 ص السبت 02 مايو 2020
كورونا في إيطاليا : الإصابات 207428 والوفيات 28236 والتعافي 78249

ارتفاع الإصابات والوفيات في إيطاليا

روما/واشنطن- (دب ا):

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض(كوفيد – 19) في إيطاليا 207الف و428 حتى الساعة 0730 صباح اليوم السبت بتوقيت ميلانو، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج الامريكيتان.

وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا 28236 بينما تماثل للشفاء 78249حالة من العدوى بفيروس كورونا. وتأتي هذه البيانات بعد مرور 13اسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا.

إيطاليا وفيات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 2483 حالة في سلطنة عمان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5895

    عدد المصابين

  • 1460

    عدد المتعافين

  • 406

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3329740

    عدد المصابين

  • 1046403

    عدد المتعافين

  • 237647

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:محلات ومولات ومطاعم.. التنمية المحلية: مواعيد جديدة للغلق اليومي بعد كورونا