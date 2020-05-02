كورونا في إيطاليا : الإصابات 207428 والوفيات 28236 والتعافي 78249
روما/واشنطن- (دب ا):
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض(كوفيد – 19) في إيطاليا 207الف و428 حتى الساعة 0730 صباح اليوم السبت بتوقيت ميلانو، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج الامريكيتان.
وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا 28236 بينما تماثل للشفاء 78249حالة من العدوى بفيروس كورونا. وتأتي هذه البيانات بعد مرور 13اسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا.
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