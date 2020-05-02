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البيت الأبيض يمنع فاوتشي من الإدلاء بالشهادة حول الاستجابة لفيروس كورونا

05:02 ص السبت 02 مايو 2020
البيت الأبيض يمنع فاوتشي من الإدلاء بالشهادة حول الاستجابة لفيروس كورونا

أنتوني فاوتشي

واشنطن - (د ب أ):
منع البيت الأبيض مستشار الحكومة الأمريكية وطبيب علم المناعة أنتوني فاوتشي من الإدلاء بشهادته حول استجابة الحكومة لوباء فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت شبكة "ان بي سي" يوم الجمعة.

وكان من المفترض أن يشهد فاوتشي، رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أمام لجنة فرعية بمجلس النواب الأمريكي يوم 6 مايو.
وكان الطبيب مستشارًا مهمًا وشخصية بارزة إعلاميًا في قوة العمل الحكومية المعنية بكورونا منذ بدء الأزمة.

وذكرت شبة "ان بي سي"، أن نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري قال يوم الجمعة إن شهادة أشخاص مشاركين في الجهود الرامية إلى وقف تفشي فيروس كورونا المستجد حاليا أمام جلسات استماع بالكونجرس هي أمر "ذو نتائج عكسية".

وتردد أن ديري قال "نحن ملتزمين بالعمل مع الكونجرس للإدلاء بالشهادة في الوقت المناسب".

وفي بيان مشترك ردًا على هذه الأنباء، قالت نيتا لوي وروزا دي لورو العضوتان في اللجنة إن الشعب الأمريكي "يستحق نظرة واضحة للمسار المستقبلي" للاستجابة للوباء.

أنتوني فاوتشي البيت الأبيض فيروس كورونا

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