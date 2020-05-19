تايلاند تعلن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بكورونا... ولا وفيات

بانكوك (د ب أ)

أعلنت تايلاند اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 3033 حالة.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن الدكتور تاويسيلب فيزانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كورونا القول إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة، ليقف بذلك عدد الوفيات عند 56 حالة.

وقد تماثل 2857 شخصا من بين المصابين في البلاد للشفاء، دون أن يتم تسجيل أي حالات خروج من المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستمر بذلك وجود 120 مريضا في المستشفيات.

وكانت حكومة تايلاند قد سمحت للمتاجر الكبرى وشركات أخرى بإعادة فتح أبوابها يوم الأحد الماضي، تحت إجراءات جديدة لمحاربة وباء فيروس كورونا.