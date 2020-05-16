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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في باكستان إلى 38799 حالة

11:16 ص السبت 16 مايو 2020
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في باكستان إلى 38799 حالة

أرشيفية

إسلام أباد- (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في باكستان إلى 38799 حالة.
وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم السبت أنه تم تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بالفيروس في العاصمة "إسلام أباد"، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 834 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، ليعاني معظم دول العالم حاليا من تفشي الفيروس على أراضيها، ويصيب أكثر من 4 ملايين شخص حول العالم، ويتسبب في وفاة أكثر من 300 ألف شخص.

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