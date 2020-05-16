الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 8 إصابات بينها 6 وافدة من الخارج

بكين- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، عدم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 8 إصابات بينها 6 وافدة من الخارج بواقع 5 في شنجهاي وحالة في مقاطعة "هاينان"، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82941 شخصا وظل عدد الوفيات دوت تغيير عند 4633 شخصا حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الحالتين المحليتين تم تسجيلهما في مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين، فيما خرج 10 أشخاص من المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 78219 أشخاص، مشيرة إلى أنه تم في اليوم نفسه تسجيل 13 حالة جديدة بدون أعراض.

وأضافت، أنه تم حتى يوم أمس تسجيل 1698 حالة وافدة مصابة بكورونا خرج منها 1652 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم، لافتة إلى أن 5053 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية.

وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1052 حالة اصابة مؤكدة بينها 4 وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة اصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الادارية الخاصة و440 حالة إصابة مؤكدة في مقاطعة تايوان بينها 7 وفيات، فيما خرج 1019 مرضى في هونج كونج و43 في ماكاو و383 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.

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