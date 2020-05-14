أردوغان يبحث مع أمين عام الناتو هاتفيا ملفي سوريا وليبيا
إسطنبول - (د ب ا):
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، قضايا إقليمية في مقدمتها سوريا وليبيا.
وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بأن الطرفين أجريا المباحثات عبر اتصال هاتفي، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.
وأضاف "الجانبان ناقشا مكافحة كورونا والخطوات الواجب اتخاذها بعد الوباء، وقضايا إقليمية على رأسها سوريا وليبيا".
الخبر التالى:ترامب يشيد بقرار محكمة ويسكونسن إلغاء أمر الإغلاق
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
10829
عدد المصابين
-
2626
عدد المتعافين
-
571
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4387438
عدد المصابين
-
1565606
عدد المتعافين
-
298392
عدد الوفيات
إعلان