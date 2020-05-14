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أردوغان يبحث مع أمين عام الناتو هاتفيا ملفي سوريا وليبيا

11:55 م الخميس 14 مايو 2020
أردوغان يبحث مع أمين عام الناتو هاتفيا ملفي سوريا وليبيا

رجب طيب أردوغان

إسطنبول - (د ب ا):

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، قضايا إقليمية في مقدمتها سوريا وليبيا.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بأن الطرفين أجريا المباحثات عبر اتصال هاتفي، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وأضاف "الجانبان ناقشا مكافحة كورونا والخطوات الواجب اتخاذها بعد الوباء، وقضايا إقليمية على رأسها سوريا وليبيا".

أردوغان سوريا ليبيا ناتو فيروس كورونا الرئاسة التركية

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