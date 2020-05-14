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ارتفاع عدد إصابات كورونا في موريتانيا إلى 16 حالة

04:16 ص الخميس 14 مايو 2020
ارتفاع عدد إصابات كورونا في موريتانيا إلى 16 حالة

أرشيفية

نواكشوط - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 16 حالة.

ودعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، في تغريدة عبر تويتر، المواطنين إلى التعاون مع السلطات والالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة.

وقال إن "الوضع تحت السيطرة".

وسجلت موريتانيا حتى الآن حالتي وفاة بالفيروس، حسب موقع "وورلد ميتر".

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