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جونز هوبكنز" الأمريكية: إصابات كورونا تتجاوز 4,26 مليون شخص عالميا

08:45 ص الأربعاء 13 مايو 2020
جونز هوبكنز" الأمريكية: إصابات كورونا تتجاوز 4,26 مليون شخص عالميا

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم تجاوزت 4,26 مليون شخص بحلول صباح اليوم الأربعاء.
وحسب البيانات التي نشرتها الجامعة على موقعها الإلكتروني - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية - فإن إجمالي الإصابات ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 84,5 ألف إلى 4 ملايين و261955.
وكانت الحصيلة اليومية السابقة قد بلغت 75,9 ألف حالة..ووصلت حصيلة الوفيات إلى 292 ألفا و961 حالة .. بينما تماثل للشفاء أكثر من مليون و490 ألف شخص.

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