الجيش الأمريكي يبدأ في نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق

كتب : محمود الطوخي

07:00 م 21/01/2026

القيادة المركزية الأمريكية

أعلنت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأربعاء، بدء عملية عسكرية في سوريا تهدف لنقل سجناء تنظيم "داعش" إلى العراق.

وأكدت سنتكوم نجاحها بالفعل في نقل 150 مقاتلا من التنظيم كانوا محتجزين في مركز بمدينة الحسكة السورية إلى موقع "آمن" داخل الأراضي العراقية.

وتزامنت العملية، مع انتشار قوات الأمن السورية، في وقت سابق من اليوم، داخل مخيم "الهول" الذي يؤوي عائلات عناصر التنظيم في شمال شرق البلاد، غداة إعلان القوات الكردية انسحابها الكامل منه.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لقناة "الجزيرة"، بأن دمشق "ترحب بالعملية الأمريكية" لنقل سجناء التنظيم من الأراضي السورية، معتبرة هذه الخطوة "هامة لتعزيز الأمن والاستقرار".

وأكد التزام الحكومة السورية بتقديم "كامل الدعم اللوجستي والأمني اللازم لضمان نجاح العملية"، في إشارة إلى مستوى جديد من التعاون حول ملف السجناء الخطرين.

