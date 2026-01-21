استمرت 90 دقيقة.. أبرز تصريحات ترامب خلال كلمته في دافوس

استمرت كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى دافوس الاقتصادي نحو 90 دقيقة، بدأ حديثه بكلمات ساخرة وتصريحات مثيرة للجدل، تنوعت بين الاقتصاد والسياسة الدولية والطاقة والأمن، وسط تفاعل لافت من الحضور.

وافتتح ترامب خطابه بنبرة فكاهية قائلاً إن من الرائع العودة إلى دافوس ومخاطبة الاصدقاء وقليل من الأعداء، ما أثار ضحكات في القاعة، قبل أن ينتقل سريعاً إلى انتقاد أوروبا، معتبراً أنها “لا تسير في الاتجاه الصحيح” رغم تأكيده حبه لها ورغبته في ازدهارها.

وأشاد الرئيس الأمريكي بالأداء الاقتصادي لبلاده، واصفاً الولايات المتحدة بأنها المحرك الاقتصادي للعالم، ومعتبراً أن سياساته الجمركية كانت السبب في هذا النمو، على خلاف توقعات الخبراء.

وقال ترامب إن بلاده نجحت في تحقيق معجزة اقتصادية رغم التحذيرات من ركود وتضخم عالميين.

وفي ملف الطاقة، تحدث ترامب عن خطط إدارته لتوسيع قدرات توليد الكهرباء اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن شركات التكنولوجيا ستتحمل تكاليف بناء محطات الطاقة الخاصة بها.

كما شن هجوماً حاداً على طاقة الرياح، واصفاً طواحين الهواء بأنها مشاريع خاسرة، ومتهماً أوروبا بشرائها من الصين التي تصنّعها ولا تستخدمها.

وهاجم ترامب أوروبا مراراً خلال خطابه، منتقداً سياساتها في الهجرة والتجارة والطاقة، وقال إن بعض المناطق فيها لم تعد تعرف، محذراً من تكرار ما وصفه بتجربة اليسار الراديكالي.

وجدد ترامب دعوته إلى بدء مفاوضات فورية لاستحواذ الولايات المتحدة على جرينلاند، معتبراً أنها ضرورة للأمن القومي والاستراتيجي.

وانتقد ترامب الدنمارك بشدة بسبب ما وصفه بتقصيرها في الإنفاق الدفاعي على الجزيرة، مستبعدًا في الوقت نفسه استخدام القوة لتحقيق هذا الهدف.

وعلى الصعيد الدولي، تطرق ترامب إلى فنزويلا، متوقعاً ازدهار صناعة النفط هناك بدعم أميركي، كما كرر مزاعمه السابقة بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وربط بين نتائجها والحرب في أوكرانيا، معلناً عزمه لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كما وجه انتقادات حادة لكندا، معتبراً أنها تعيش بفضل الولايات المتحدة.

وسخر ترامب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب ارتدائه نظارات شمسية، وسط ضحكات الحضور.

وفي الشأن الداخلي، تحدث ترامب عن سوق الإسكان وأسعار الفائدة، مؤكداً رفضه سياسات قد تؤدي إلى انخفاض قيمة المنازل، ومعلناً عزمه الطلب من الكونجرس تحديد سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان لمدة عام.

وتناول ترامب قضايا الشرق الأوسط، مؤكداً أن حركة حماس وافقت على التخلي عن سلاحها، ومحذراً من عواقب عدم الالتزام.

أشار ترامب إلى مشكلة قائمة مع حزب الله في لبنان، واعتبر أن إيران لم تعد متنمر الشرق الأوسط.

واختتم ترامب كلمته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة عادت أكبر وأقوى وأفضل من أي وقت مضى.