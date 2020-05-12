ترامب ينهي مؤتمرا صحفيا بعد نقاش حاد مع صحفيين بسبب كورونا: "اسألوا الصين"

وكالات

قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمره الصحفي، بعد اتهامات وجهها له صحفيين بشأن تفشي وباء كورونا في بلاده، وغادر المؤتمر غاضبًا.

ورد ترامب على سؤال صحفية "سي بي إس" لدى البيت الأبيض، عن أسباب تزايد وفيات كورونا في بلاده من وباء كورونا قائلاً: "لماذا تقولي لي أنا تحديدًا؟ اسألي الصيني".

Trump ends news conference amid clashes with journalists, after suggesting an Asian American reporter should "ask China" pic.twitter.com/4cmksFhfYu — The Washington Post (@washingtonpost) May 11, 2020

واعتبر ترامب، سؤال الصحفية من أصول آسيوية اتهامًا له بتفشي الوباء في بلاده.

وخلال المؤتمر ‏قال الرئيس الأمريكي، إن بلاده وفرت أكثر من 9 ملايين مختبر متحرك لإجراء فحص كورونا.

وأكد ترامب، في مؤتمر صحفي الاثنين، أن بلاده ستوفر أكثر من 2500 مكان للاختبار عبر الأراضي الأميركية.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه على بلاده تكثيف اختبارت فحص كورونا بدور الرعايا.