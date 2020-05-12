أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

ترامب ينهي مؤتمرا صحفيا بعد نقاش حاد مع صحفيين بسبب كورونا: "اسألوا الصين"

12:33 ص الثلاثاء 12 مايو 2020
ترامب ينهي مؤتمرا صحفيا بعد نقاش حاد مع صحفيين بسبب كورونا: "اسألوا الصين"

ترامب

وكالات

قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمره الصحفي، بعد اتهامات وجهها له صحفيين بشأن تفشي وباء كورونا في بلاده، وغادر المؤتمر غاضبًا.

ورد ترامب على سؤال صحفية "سي بي إس" لدى البيت الأبيض، عن أسباب تزايد وفيات كورونا في بلاده من وباء كورونا قائلاً: "لماذا تقولي لي أنا تحديدًا؟ اسألي الصيني".

واعتبر ترامب، سؤال الصحفية من أصول آسيوية اتهامًا له بتفشي الوباء في بلاده.

وخلال المؤتمر ‏قال الرئيس الأمريكي، إن بلاده وفرت أكثر من 9 ملايين مختبر متحرك لإجراء فحص كورونا.

وأكد ترامب، في مؤتمر صحفي الاثنين، أن بلاده ستوفر أكثر من 2500 مكان للاختبار عبر الأراضي الأميركية.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه على بلاده تكثيف اختبارت فحص كورونا بدور الرعايا.

ترامب الصين فيروس كورونا فحص كورونا أمريكا

الخبر التالى:

ناشطة إيطالية عن اعتناق سيلفيا رومانو الإسلام: ليس كل الإسلام إرهاب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9746

    عدد المصابين

  • 2172

    عدد المتعافين

  • 533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4142970

    عدد المصابين

  • 1427179

    عدد المتعافين

  • 283861

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"نخشى من أسبوع ما قبل العيد".. لجنة مكافحة كورونا يوجه رسالة للمواطنين