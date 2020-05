ترامب ينهي مؤتمرا صحفيا بعد نقاش حاد مع صحفيين بسبب كورونا: "اسألوا الصين"

وكالات

قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمره الصحفي، بعد اتهامات وجهها له صحفيين بشأن تفشي وباء كورونا في بلاده، وغادر المؤتمر غاضبًا.

ورد ترامب على سؤال صحفية "سي بي إس" لدى البيت الأبيض، عن أسباب تزايد وفيات كورونا في بلاده من وباء كورونا قائلاً: "لماذا تقولي لي أنا تحديدًا؟ اسألي الصيني".

Trump ends news conference amid clashes with journalists, after suggesting an Asian American reporter should "ask China" pic.twitter.com/4cmksFhfYu