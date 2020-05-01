ترامب يصعد من هجومه على الصين: لدي دليل من ووهان

وكالات:

صعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من وتيرة هجومه على الصين، مؤكدًا أنه اطلع على الدليل الذي يثبت أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر في ووهان بالصين.

تأتي تلك التصريحات استكمالًا لما بدأه ترامب وإدارته من توجيه عاصفة من اللوم والاتهام ضد الصين، وتحميلها المسؤولية عن انتشار كورونا في العالم.

وقال الرئيس الأمريكي، في كلمة اليوم، إنه يدرس فرض رسوم على الصين على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف ترامب، أنه اطلع على الدليل الذي يثبت أن مصدر فيروس كورونا هو مختبر ووهان للفيروسات في الصين.

وقال إن الصين إما فشلت في احتواء وباء كورونا المستجد، أو تركته ينتشر بشكل متعمد.

هذا وصرح مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، إن "الرئيس أمر بإجراء تحقيق شامل في طبيعة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الصيني المنشأ، وكذلك مراجعة سلوك الصين حيال الفيروس المميت".

وبرغم تأكيد الصين، الخميس، على أنها ليست لديها أية مصلحة في نشر الفيروس، لعرقلة الولايات المتحدة إلا أن هجمات الرئيس الأمريكي لا تزال مستمرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنج شوانج للصحفيين، إن "الانتخابات شأن داخلي للولايات المتحدة وبكين تأمل في ألا يحاول الأمريكيون جر الصين إليها".

ومنذ تفشي فيروس كورونا، دأب ترامب على تحميل بكين مسؤولية الجائحة العالمية التي أسفرت عن وفاة الآلاف بالولايات المتحدة وزجت بالاقتصاد في كساد عميق.

وارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليسجل أكثر من مليون حالة شفاء فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها الفيروس حتى الآن.

وبحسب موقع "ورلد ميترز"، فإن حالات الشفاء وصلت إلى أكثر من مليون و5 آلاف حالة، بينما تم تسجيل أكثر من 3 ملايين و220 ألف حالة إصابة، وتخطى حاجز الوفيات بسبب الفيروس التاجى أكثر من 228 ألف حالة وفاة.

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار بشكل كبير فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها، حيث تم تسجيل أكثر من 3 ملايين و220 ألف حالة إصابة، وتقترب حالات الوفاة من 230 ألف حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من مليون حالة شفاء من هذا الفيروس.