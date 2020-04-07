بومبيو يبحث هاتفيًا مع الرئيس الأوكراني سبل التعاون في مواجهة "كورونا"

واشنطن- (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الاثنين، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعاون البلدين بشأن مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، وخطة تسليم معدات أمريكية للمعامل الطبية بأوكرانيا.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات إعلامية، إن بومبيو وجه الشكر للرئيس زيلينسكي على دعم كييف لإعادة المواطنين الأمريكيين بما في ذلك أكثر من 200 متطوع من "فيلق السلام".​