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بومبيو يبحث هاتفيًا مع الرئيس الأوكراني سبل التعاون في مواجهة "كورونا"

02:03 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
بومبيو يبحث هاتفيًا مع الرئيس الأوكراني سبل التعاون في مواجهة "كورونا"

مايك بومبيو

واشنطن- (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الاثنين، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعاون البلدين بشأن مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، وخطة تسليم معدات أمريكية للمعامل الطبية بأوكرانيا.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات إعلامية، إن بومبيو وجه الشكر للرئيس زيلينسكي على دعم كييف لإعادة المواطنين الأمريكيين بما في ذلك أكثر من 200 متطوع من "فيلق السلام".​

هذا المحتوى من

Asha
مايك بومبيو أوكرانيا فيروس كورونا واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية

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