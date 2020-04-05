الملكة إليزابيث تلقي خطابا للشعب البريطاني حول أزمة كورونا

لندن - (د ب أ):

أعلن قصر باكنجهام أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ستلقي خطابا للشعب البريطاني في رسالة تبثها قنوات التلفزيون الوطنية في وقت متأخر من اليوم الأحد.

وقال القصر السبت إن "جلالة الملكة ستلقي خطابا للمملكة المتحدة والكومنولث في بث تلفزيوني".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الملكة سجلت بالفعل رسالة عن جهود بريطانيا للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد. وسيتم بثها في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.