الكرملين: يجب وقف نشر الأخبار الزائفة عن كورونا

موسكو - أ ش أ

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن انتشار الأخبار الزائفة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يجب أن يتوقف لكن في الوقت نفسه دون تقييد مصادر المعلومات الموضوعية.

وأضاف بيسكوف -في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "بالتأكيد نحن نحتاج لمكافحة انتشار الأخبار الزائفة بشكل حاسم ومحاربة انتشار المعلومات التي يمكنها مفاقمة الوضع والإضرار بصحة الناس عن طريق نشر معلومات كاذبة عن إجراءات الحكومة".

وأشار بيسكوف إلى أن ذلك في الوقت نفسه "لا يجب أن تقيد بأي شكل ما المعلومات الموضوعية وذات الجودة.. وهذا مهم للغاية".

وعن واقعة حظر هيئة الاتصالات الروسية لموقع "فاديمكوم" الطبي الروسي لنشره مقالا، قال بيسكوف إن الكرملين ليس على علم بتلك القضية وأنه يجب توجيه السؤال لهيئة الاتصالات الروسية حتى تقدم تفسيرًا لما حدث.