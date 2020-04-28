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تعيين وزير المالية الجزائري الأسبق خالفة مبعوثًا خاصًا للاتحاد الأفريقي

07:18 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
تعيين وزير المالية الجزائري الأسبق خالفة مبعوثًا خاصًا للاتحاد الأفريقي

وزير المالية الجزائري الأسبق عبد الرحمن بن خالفة

الجزائر - (أ ش أ)

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تعيين وزير المالية الجزائري الأسبق عبد الرحمن بن خالفة مبعوثا خاصا للاتحاد الأفريقي.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها مساء اليوم، إنه "باقتراح من الرئيس عبد المجيد تبون، عَيَن سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد

الإفريقي، عبد الرحمن بن خالفة، وزير المالية الأسبق مبعوثا خاصا للاتحاد الأفريقي".

وأضاف البيان أنه "بهذه الصفة، يُكلف بوخالفة من بين مجموعةٍ من المبعوثين الخاصين، بحشدِ الدعم الاقتصادي والمالي الدولي الكفيل بتمكين إفريقيا من مجابهة التحديات المترتبة عن تفشي جائحة فيروس كورونا".

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الرئاسة الجزائرية عبد الرحمن بن خالفة الاتحاد الأفريقي عبد المجيد تبون

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