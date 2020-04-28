تعيين وزير المالية الجزائري الأسبق خالفة مبعوثًا خاصًا للاتحاد الأفريقي
الجزائر - (أ ش أ)
أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تعيين وزير المالية الجزائري الأسبق عبد الرحمن بن خالفة مبعوثا خاصا للاتحاد الأفريقي.
وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها مساء اليوم، إنه "باقتراح من الرئيس عبد المجيد تبون، عَيَن سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد
الإفريقي، عبد الرحمن بن خالفة، وزير المالية الأسبق مبعوثا خاصا للاتحاد الأفريقي".
وأضاف البيان أنه "بهذه الصفة، يُكلف بوخالفة من بين مجموعةٍ من المبعوثين الخاصين، بحشدِ الدعم الاقتصادي والمالي الدولي الكفيل بتمكين إفريقيا من مجابهة التحديات المترتبة عن تفشي جائحة فيروس كورونا".
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
5042
عدد المصابين
-
1669
عدد المتعافين
-
359
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3062557
عدد المصابين
-
906022
عدد المتعافين
-
212221
عدد الوفيات
إعلان