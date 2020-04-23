وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي تطورات سد النهضة

القاهرة - أ ش أ

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حيث بحثا آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا والجهود الوطنية التي تُبذل على مستوى البلدّين للتصدي للجائحة والتخفيف من آثارها السلبية على الاقتصاد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ بأن الوزير بومبيو أعرب - من جانبه - عن شكره للمبادرة المصرية لتقديم إمدادات طبية للولايات المتحدة للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المُستجد، والتي تبرهن على علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين.

وأضاف حافظ أن وزيري الخارجية "شكري" و"بومبيو" استعرضا - خلال الاتصال الهاتفي - عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، من بينها آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة.