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قادمة من تركيا.. ميناء بنغازي الليبي يضبط شحنة مخدرات ويحرقها (فيديو)

10:44 م الأربعاء 22 أبريل 2020
قادمة من تركيا.. ميناء بنغازي الليبي يضبط شحنة مخدرات ويحرقها (فيديو)

ميناء بنغازي الليبي

كتب - محمد صفوت

يبدو أن تركيا، لم تكتفي بالعبث في الأمن القومي الليبي، ودعمها للميليشيات المسلحة وتصدير المرتزقة، وخرقها للقرارات الأممية بشأن ليبيا فحسب، بل سعت إلى ضخ كميات من المخدرات إلى البلد النفطي، الذي يشهد صراعًا منذ سنوات، عقب سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

وضبطت سلطات ميناء بنغازي، اليوم الأربعاء، شحنة مخدرات من بها 75 ألف قرص من مخدر "ترامادول" مهربة في حاوية تركية، قبل دخولها إلى البلاد.

وحرقت سلطات ميناء بنغازي، الشحنة بعد ضبطها، وبث مقطع فيديو عبر "تويتر" لعملية حرق المخدرات التي ضبطت قبل دخولها في حاوية قادمة من تركيا.

من جانبها، أكدت ليندسي سنيل وهي الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، نقلاً عن مصادر في ما يسمى بالجيش السوري الحر الموالي لتركيا أنه رصد، موت وأسر عددًا من المرتزقة السوريين في ليبيا، خلال قيامهم بأعمال نهب المنازل بالقرب من الخطوط الأمامية أو في الكمائن.

وكتبت، تغريدة لها، عبر تويتر أمس الثلاثاء: "العديد من الفصائل السورية في ليبيا، ومنها فصيل الحمزات على وجه الخصوص، يهربون أقراص مخدرة من الكابتاجون والترامادول من سوريا إلى ليبيا لأنهم لا يخضعون للتفتيش".

وتشهد ليبيا، قتالاً بين قوات الجيش الوطني الليبي، وقوات ما يسمى بحكومة الوفاق، المدعومة من أنقرة، رغم قرار وقف إطلاق النار الذي أعلن في ديسمبر الماضي، وتصاعد القتال خلال الفترة الأخيرة بعد محاولة الوفاق، الدخول إلى تهرونة قاعدة الجيش الليبي، ونجح الأخير في صد الهجوم وأسقط قتلى وأسر عددًا من قوات الوفاق

ميناء بنغازي الليبي تركيا الأمن القومي الليبي ليبيا

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