قادمة من تركيا.. ميناء بنغازي الليبي يضبط شحنة مخدرات ويحرقها (فيديو)

كتب - محمد صفوت

يبدو أن تركيا، لم تكتفي بالعبث في الأمن القومي الليبي، ودعمها للميليشيات المسلحة وتصدير المرتزقة، وخرقها للقرارات الأممية بشأن ليبيا فحسب، بل سعت إلى ضخ كميات من المخدرات إلى البلد النفطي، الذي يشهد صراعًا منذ سنوات، عقب سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

وضبطت سلطات ميناء بنغازي، اليوم الأربعاء، شحنة مخدرات من بها 75 ألف قرص من مخدر "ترامادول" مهربة في حاوية تركية، قبل دخولها إلى البلاد.

This is interesting. Doesn’t tramadol usually get to Libya from the Sahel/West Africa?

وحرقت سلطات ميناء بنغازي، الشحنة بعد ضبطها، وبث مقطع فيديو عبر "تويتر" لعملية حرق المخدرات التي ضبطت قبل دخولها في حاوية قادمة من تركيا.

من جانبها، أكدت ليندسي سنيل وهي الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، نقلاً عن مصادر في ما يسمى بالجيش السوري الحر الموالي لتركيا أنه رصد، موت وأسر عددًا من المرتزقة السوريين في ليبيا، خلال قيامهم بأعمال نهب المنازل بالقرب من الخطوط الأمامية أو في الكمائن.

Lot of pills dumped by EU pharma to calm the North African youth since decades.. way before TFSA coming to Lybia.. in Morocco estimate of 2 out of 3 teens and young adults have had them at least once in their life..