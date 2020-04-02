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ترامب يتوقع أن تخفض السعودية وروسيا إنتاجها من النفط من ١٠ إلى ١٥ مليون برميل

05:35 م الخميس 02 أبريل 2020
ترامب يتوقع أن تخفض السعودية وروسيا إنتاجها من النفط من ١٠ إلى ١٥ مليون برميل

ترامب

وكالات:

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن أمله أن تخفض السعودية وروسيا إنتاجهما من النفط بمقدار 10 ملايين برميل، وذلك على خلفية أزمة أسعار النفط العالمية.

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس "تحدثت للتو مع صديقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي تحدث مع الرئيس الروسي [فلاديمير] بوتين، وأتوقع وآمل أن يخفضا إنتاجهما بنحو 10 ملايين برميل، وربما أكثر من ذلك بكثير، إذا حدث ذلك، سيكون رائع لصناعة النفط والغاز!".

وأتبع ترامب هذه التغريدة بأخرى ليعلن "أن خفض السعودية وروسيا لإنتاج النفط قد يكون بمقدار 15 مليون برميل".
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم أنه خلال الاتصال الهاتفي بين ولي العهد السعودي وترامب ناقشا "عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم".

ترامب السعودية روسيا إنتاج النفط محمد بن سلمان بوتين

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