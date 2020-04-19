كوريا الجنوبية تخفف بعض قيود مواجهة فيروس كورونا

سول - (د ب أ)

على الرغم من التراجع الكبير في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، تريد كوريا الجنوبية الالتزام بسياستها الخاصة بالقيود المتعلقة بالتواصل الاجتماعي في الوقت الراهن.

غير أن رئيس الوزراء تشونج سي كيون، أعلن اليوم الأحد، عن بعض التخفيف للقيود على الكنائس وأماكن الترفيه، ومدارس الملاحق الخاصة والأحداث الرياضية.

وقال تشونج إن ما يطلق عليه قواعد "التباعد الاجتماعي الممتد" المفروضة من السلطات سيتم الإبقاء عليها مبدئيا حتى الخامس من مايو، وهي السبيل الآمن فيما يتعلق بالحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

لكن تطبيق هذه الإجراءات ليس سهلا على أرض الواقع. وقال تشونج إننا "يتعين أن نجد حلا وسطا".

كانت الحكومة أصدرت مرسوما في مارس، أوصى بقوة على إغلاق المنشآت الدينية والأماكن الرياضية والملاهي الليلية.

ووفقا لتشونج، يمكن أن يتم استئناف العمل في هذه الأماكن، إذا ما تم الالتزام بقواعد التطهير وإجراءات الوقاية الأخرى.

وقالت سلطات الصحة بالبلاد اليوم الأحد إنه لم يتم اكتشاف سوى ثماني حالات إصابة جديدة فقط أمس السبت، وهي أقل زيادة يومية منذ 18 فبراير الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 10 آلاف و661 حالة وبلغت حالات الوفاة 234.