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وصول 47 لاجئا قاصرا من مخيمات يونانية إلى ألمانيا

12:12 م السبت 18 أبريل 2020
وصول 47 لاجئا قاصرا من مخيمات يونانية إلى ألمانيا

الحجر الصحي

أثينا/هانوفر- (د ب أ):

حطت طائرة على متنها 47 لاجئا قاصرا كانوا يقيمون في مخيمات لجوء بجزر يونانية في مطار مدينة هانوفر الألمانية اليوم السبت.

ومن المقرر أن يخضع اللاجئون للحجر الصحي لمدة أسبوعين في مدينة أوسنابروك الألمانية قبل أن يتم توزيعهم على الولايات.

وذكرت وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة الداخلية المحلية لولاية سكسونيا السفلى أن اللاجئين هم 42 طفلا و 5 مراهقين، من بينهم 4 برفقة أشقائهم الأصغر سنا، كما تضم المجموعة أربع فتيات قاصرات.

وقال وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر: "أنا سعيد بأننا تمكنا اليوم من استقبال أول دفعة من الأطفال الذين ليس لديهم مرافق - رغم الأعباء الكبيرة التي تسببها أزمة كورونا".

وكان هؤلاء القصر يقيمون في مخيمات لجوء في جزر ليسبوس وساموس وخيوس اليونانية، وينحدرون من أفغانستان وسورية وإريتريا.

وكانت وزارة الهجرة اليونانية تحدثت عقب إقلاع الطائرة عن نقل 49 لاجئا إلى ألمانيا، لكن بحسب بيانات السلطات الألمانية كان على متن الطائرة 47 لاجئا وطفلان اختطفهما والدهما إلى اليونان وتم إعادتهما إلى والدتهما المقيمة في ألمانيا.

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